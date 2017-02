FC Nantes Nakoulma : "Prouver au coach qu'il n'a pas eu tort de me faire venir"

1

Dernière recrue offensive du FC Nantes, Préjuce Nakoulma a été officiellement présenté ce mardi matin. "Je souhaitais arriver plus tôt (il était attendu la semaine dernière, Ndlr) mais j'étais malade, a-t-il expliqué. En tout cas je suis très heureux d'être ici, j'attendais ce moment."

Troisième de la dernière CAN avec le Burkina Faso, Nakoulma a déclaré s'être "renseigné sur le club avant de venir, et je n'ai eu que des bonnes impressions. Le FC Nantes a un beau palmarès et en plus le coach et le club ont fait tout leur possible pour que je vienne. A moi de travailler et de prouver au coach qu'il n'a pas eu tort de me faire venir."

"Je l'ai souhaité car il a des qualités différentes de celles des attaquants qu'on a ici, a confirmé Sergio Conceiçao. C'est un joueur explosif, rapide, et une autre solution pour nous. Quand à son intégration, je ne suis pas inquiet car le groupe est fantastique."

Celui qui estime pouvoir jouer "pratiquement partout devant" et a été épaté par la prestation de ses nouveaux coéquipiers dimanche soir face à l'OM (victoire 3-2), est "pressé de travailler et de découvrir ce public fantastique."

