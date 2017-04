FC Nantes Nantes - Guingamp, le dimanche 14 mai à 21 heures

0

Avec la qualification de Lyon pour les demi-finales de la Ligue Europa, la LFP a logiquement annoncé vendredi que la 37eme journée de L1 serait décalée au dimanche 14 mai.

La L1 connait son calendrier définitif pour la fin de saison. Après les qualifications de Monaco pour les demi-finales de la Ligue des Champions et de Lyon pour celles de la Ligue Europa, la Ligue de Football professionnel a décicdé d'ajuster son programme.

L'OL disputant son match retour le 11 mai, la LFP a ainsi été contrainte de décaler toute la 37eme journée, qui devait initialement se dérouler le samedi 13 mai à 21 heures.

Pour préserver le multiplex et l'équité qu'il implique, tous les matchs se joueront finalement le 14 mai prochain, et débuteront à 21h00. Les hommes de Sergio Conceiçao recevront donc l'EA Guingamp, dimanche 14 mai à 21 heures, au stade de La Beaujoire.

Retrouvez ci-dessous, les matches restants du FCN :

Nantes/Lorient J35 : samedi 29 avril à 20h

- Lyon/Nantes J36 : dimanche 7 mai à 17h

- Nantes/Guingamp J37 : dimanche 14 mai à 21h

- Lille / Nantes J38 : samedi 20 mai à 21h