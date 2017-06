FC Nantes Oswaldo Vizcarrondo tout proche de Troyes

0

Arrivé au FC Nantes durant l'été 2013, Oswaldo Vizcarrondo s'apprête à quitter les Canaris à un an de la fin de son contrat. Convoité par des clubs de pays du Golfe, le défenseur central vénézuélien (33 ans) devrait néanmoins rester dans l'Hexagone et rejoindre Troyes, promu cette saison en Ligue 1 sous la direction technique de l'ex-Nantais Jedan-Louis Garcia. Le FCN ne demandera pas d'indemnité de transfert et va laisser libre le joueur tout en se délestant d'un joli salaire. Le départ de Vizcarrondo va surtout permettre de libérer une place d'extracommunautaire.