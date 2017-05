FC Nantes Philippe Mao va endosser un nouveau rôle

0

Philippe Mao ne sera plus l'entraîneur de l'équipe réserve du FC Nantes, rétrogradée la semaine dernière de CFA dans le futur National 3. Après 21 saisons passées sur les terrains comme technicien, notamment à Angers-SCO et au FC Nantes où il a eu d'abord eu en charge les U19 avant de diriger la réserve, Mao (49 ans) va désormais s'occuper du recrutement pour la post-formation. Il aura notamment un regard sur les matches de National , voire de divisions inférieures, pour tenter de dénicher des joueurs de talent comme ceux qui ont parfois échappé par le passé au FCN comme N'Golo Kanté (Chelsea) et Riyad Mahrez (Leicester), pourtant recommandés du temps où le premier cité évoluait à Boulogne-sur-Mer et le second nommé au Stade Quimpérois. Il aura également pour mission de superviser des rassemblements nationaux et internationaux tels que que les championnats d'Europe et du monde jeunes et de dynamiser les partenariats tissés par le FCN à l'étranger, notamment en Pologne.

Plus d'informations dans le quotidien Presse Océan du jeudi 25 mai.