Le derby entre le FC Nantes et Angers-SCO, programmé le dimanche 2 avril à 17 h au stade de la Beaujoire, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, est promis à un joli succès populaire. L'information émane du site du FCN : plus de 22 000 billets ont en effet déjà été vendus à un peu plus d'une semaine de cette rencontre entre voisins.