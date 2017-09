FC Nantes Pourquoi faut-il regarder Nantes - Metz demain ?

0

Demain soir, le FC Nantes version Claudio Ranieri défie le FC Metz, de Philippe Hinschberger (pour combien de temps encore ?), afin d'enchaîner une 4e victoire de suite.

Parce qu'ils veulent réaliser "la passe de 4"

La dernière fois que les pensionnaires de la Beaujoire ont réussi "la passe de 4" en L1, c'était... l'an passé ! Sous les ordres de Sergio Conceiçao, le FCN avait entamé sa série en dominant Angers sur sa pelouse (18e J, 0-2, le 16 décembre), avant de s'imposer devant Montpellier (19e J, 1-0, le 21 décembre), puis de dominer Toulouse au Stadium (20e J, 0-1, le 14 janvier) et enfin, décrocher trois points à la Beaujoire devant Caen (21e J, 1-0, 18 janvier). Lors de ces quatre journées de championnat, le FCN n'avait pas encaissé le moindre but et surtout, s'était imposé à trois reprises 1-0... Comme si l'ombre de Ranieri planait déjà au-dessus de l'antre nantaise. Entre la 19e et la 20e journée, le FCN avait décroché sa qualification pour les 16es de finale à Blois, club de CFA 2 (1-2), avant de s'incliner à la maison contre Nancy (0-2) en 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue.

Parce qu'ils ont à cœur d'effacer la débâcle de l'an passé

Le match entre les deux équipes avait (largement) tournée en faveur des Lorrains (0-3), grâce notamment à un triplé de Mevlut Erding (qui n'est plus là depuis). C'était sous l'ère René Girard, ère pu glorieuse de l'histoire du FC Nantes (4 victoires en 16 matches toutes compétitions confondues, 4 nuls mais surtout 8 défaites, dont un cinglant 0-6 encaissé face à Lyon en L1, synonyme de mise à l'écart de Girard).

Lors de cette 3e journée de Ligue 1 2016-2017, les Jaune et Vert avaient subi le réalisme messin avec un Erding des grands soirs. Le Turc, désormais partie évolué en Turquie, avait calmé à lui seul les ardeurs nantaises.

A noter que dans la composition d'équipe mise en place par René Girard (4-3-3), le FCN ne compte plus que 6 joueurs titulaires au coup d'envoi de ce match dans ses rangs. Harit, Gillet, Stepinski, Riou et Vizcarrando ne font plus partie de l'aventure nantaise cette saison.

Parce que les joueurs messins veulent sauver leur entraîneur

Metz, lanterne rouge de Ligue 1 (1 seul succès en 7 journées, mais surtout 6 défaites !), connaît un début de saison cauchemardesque. Leur entraîneur, Philippe Hinschberger, serait sur la sellette. C'est en tous cas ce que rapporte le quotidien régional L'Est Républicain il y a quelques jours. Si les joueurs ne semblent pas avoir lâché leur coach, la direction du club réfléchirait à un départ du natif d'Algrange (Moselle) en cas de défaite des Grenats demain soir. D'autant plus qu'une trêve de deux semaines pointe le bout de son nez, de quoi permettre aux dirigeants messins de lui trouver un remplaçant. Mais nous n'en sommes pas encore là.

FC NANTES - FC METZ, demain soir 20h à la Beaujoire, à suivre également EN DIRECT sur notre site internet.

