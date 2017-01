FC Nantes Quand Conceição peste contre le calendrier

0

Après quatre succès consécutifs, le FC Nantes (11e) reçoit le Paris SG (3e) sans pression, ce samedi 21 janvier au stade de la Beaujoire. Mais Sergio Conceição, l'entraîneur du FC Nantes, aurait bien aimé bénéficier d'un jour supplémentaire de récupération après le match en retard victorieux face à Caen (1-0), mercredi dernier. " Je ne comprends pas pourquoi on n’a même pas 72 heures de repos, comme, je pense, toutes les équipes doivent avoir, a regretté l'entraîneur du FCN. Je ne comprends pas pourquoi on joue à 17 h, samedi. Pourquoi ne pas jouer dimanche même si je sais que Paris doit jouer la demi-finale de la Coupe de la Ligue mardi prochain (21 h, à Bordeaux) ? Mais s’il avait joué mercredi, on aurait pu avoir un jour de plus... ». Pour mémoire, le FCN disputera face au PSG à son cinquième match en deux semaines.

