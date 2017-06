FC Nantes Quand le club met en garde... la Juventus Turin

0

Ce mercredi, le club italien de la Juventus de Turin a officialisé la prolongation de son entraîneur Massimiliano Allegri. Le FC Nantes, en gentleman, a mis en garde le club turinois...

Le tweet est bien senti, bien en place sur le compte officiel du récent finaliste de la Ligue des Champions 2017, et vainqueur du championnat d'Italie. Oui, on peut prolonger un entraîneur de plusieurs années, et le voir partir dans les jours qui suivent. C'est d'ailleurs ce que vient de vivre le FC Nantes avec le départ de Sergio Conceiçao, officialisé hier.

Une réaction pleine d'humour et très amicale