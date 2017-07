FC Nantes Quels enseignements tirer du stage à Annecy ?

0

Les Canaris ont quitté Annecy hier après une semaine de stage intensif et deux matches amicaux. Pour quels enseignements ?

Ils ont brillé

Les deux premiers matches amicaux ont permis à certains joueurs de se mettre en évidence. Deux individualités sortent particulièrement du lot : Emiliano Sala et Alexander Kacaniklic. Le premier a marqué 3 des 4 buts nantais (dont 2 penalties) et semble poursuivre sur la même dynamique que la saison dernière (12 buts). Après une 1re saison délicate, le Suédois, lui, a été très percutant. Mercredi, il a encore une fois provoqué un penalty avant de délivrer une passe décisive...

Ils ont souffert

Pour eux, la montagne ne rime pas avec « ça vous gagne ». Il y a les blessés (Rongier, Bammou, Moimbé... et puis les cas particuliers, en premier lieu celui de Rémy Riou, écarté et qui traîne son âme en peine en attendant de trouver une porte de sortie. La semaine a aussi été mouvementée pour Guillaume Gillet : entre velléité de départ à l’Olympiakos et probable prolongation à Nantes, le Belge n’a pas eu la tête qu’au terrain…

