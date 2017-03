FC Nantes Qui dit match de gala à Monaco, dit nombreux commentaires sur Twitter

0

Le FC Nantes se déplace ce dimanche soir chez le leader de la Ligue 1, à savoir l'AS Monaco. Cette affiche est un classique du championnat de France et sera diffusée en direct en prime-time sur Canal+ (le match sera également à suivre en direct sur Presseocean.fr).

Entre une équipe de Monaco qui domine la Ligue 1 et empile but sur but, et le FC Nantes du génie Sergio Conceiçao, l'opposition promet. Vous êtes en tout cas très nombreux à commenter cette opposition sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, via le mot-clé #ASMFCN que vous pouvez consulter ci-dessous.

Attention, le contenu publié ici n'engage que leurs auteurs :

