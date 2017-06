FC Nantes Qui pour succéder à Sergio Conceição ?

didierj

non, IFFIC , être ancien canari ne signifie pas être un bon entraîneur.

Et cela ne veut pas dire pour autant reconnaissance des pseudos supporters, pour exemple ; Amisse, Maraud, Le Dizet, ..

non, je crois que KITA a raison de chercher un étranger ou au moins au club mais celui-ci devra (à mon avis) avoir passé qqs années en italie, comme Conceiçao, Zidane. deschamps,.. là où les joueurs travaillent durs à l'entrainement.

laissons faire, sachant que dans tous les cas le choix portera toujours polémiques