FC Nantes Ranieri : "Je suis honoré d'être là"

En français, le nouveau technicien des Canaris explique son choix et sa philosophie. Ambitieux, l’Italien veut aller de l’avant. Prometteur.

Presse Océan : vos premières impressions ?

Claudio Ranieri : « Je suis très content d’être ici. Je connais Nantes pour le football. Je suis ici pour faire de bonnes choses. Quand je suis venu ici avec Monaco, en L2, les supporters étaient fantastiques. Cette équipe a été avant-dernière sur la moitié du championnat pour finir 7e au final. C’est fantastique. Sergio Conceição a fait du grand travail. Je veux continuer dans cette direction. »

Qu’est-ce qui vous a convaincu ?



« L’enthousiasme de M. Kita et son ambition. »



La fin de saison a été importante dans votre choix ?



« Oui, très importante. J’ai vu l’équipe et elle jouait bien : très compacte, bien organisée. Je suis très curieux de voir ce que l’on peut faire. Je ne vais pas dire que nous allons gagner ci ou ça. Non, on va beaucoup travailler pour bien faire les choses. Après, vous savez mieux que moi, la France est une nation de vins. Et toute l’année, le vin est bon. Il travaille bien mais il y a des années où ce n’est pas bon. Donc, il faut travailler toute l’année. »

