FC Nantes Rassemblement de soutien pour la tribune Loire avant Nantes-Guiguamp

0

Des affiches fleurissent ici et là non loin de la Beaujoire. Elles relaient un appel pour un "grand rassemblement de fin de saison dimanche 14 mai avant le match FC Nantes-Guinguamp" et la photo est énormément retweetée sur le réseau Twitter.

L'affiche ne porte pas de signature mais elle est relayé en page d'accueil du site Internet des ultras de la brigade Loire et porte ce slogan en guise de motivation : "liberté pour la tribune Loire". Rendez-vous est fixé à 17 h devant la station Haluchère mais l'on n'en sait guère plus sur les revendications.

Pour rappel cette manifestation aura lieu dans un climat tendu. La tribune Loire est fermée jusqu'à la fin de la saison après les jets de fumigènes qui avaient entâché le match Nantes-Bordeaux.

Vendredi dernier, 48 groupes ultras issus de plusieurs clubs de L1 et L2, dont le FC Nantes, Nice, le PSG et Lens, ont cosigné une lettre ouverte dans laquelle ils menacent de ne plus respecter les interdictions de déplacement et les huis clos faute de dialogue avec les autorités.

« Le ras-le-bol est désormais général en France. Ces dernières semaines, la tension s’est même significativement accrue, estiment-ils. Si le dialogue que nous réclamons depuis des années continue de nous être refusé et si nous ne pouvons pas obtenir un changement de politique à l’encontre des supporters, le mouvement n’aura pas d’autre solution que de finir par se radicaliser. Dès à présent, nous nous sentons légitimes à ne plus respecter les interdictions de déplacement, huis clos et toutes autres mesures que nous estimons injustifiées et humiliantes à notre égard », concluent-ils. Les 48 mouvements ultras dénoncent aussi « la confusion entre phénomène de hooliganisme et groupes de supporters » et condamnent les fauteurs de troubles et les débordements.