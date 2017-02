FC Nantes Rémi Riou : "ça ne change pas, on a toujours besoin de points"

0

« Tiens, ça a changé ici, l’ambiance était différente la dernière fois que je suis venu… » Rémy Riou avait le sourire, vendredi midi, lorsqu’il s’est présenté en conférence de presse.

Il faut dire que la dernière fois qu’il s’est prêté à l’exercice, début décembre, c’était au lendemain d’une déculottée historique face à l’Olympique Lyonnais, 6-0. René Girard venait de franchir le portail du centre sportif de la Jonelière pour la dernière fois et le capitaine nantais se trouvait en présence de Franck Kita et de l’intérimaire Philippe Mao pour évoquer la 19e place de Canaris en plein désarroi :

« Depuis deux mois, on a un nouveau coach et une nouvelle dynamique… La seule chose qui ne change pas, c’est qu’on a toujours besoin de points ! L’avantage, c’est que la confiance est revenue et nous avons notre destin en main. L’objectif est d’atteindre la barre des 42 points le plus vite possible pour assurer le maintien, jouer plus libérés et, pourquoi pas, viser plus haut. »

Pourquoi pas contre Marseille, que le FC Nantes affronte ce dimanche à 21 heures.

Retrouvez l'intégralité de cet article dans "Presse Océan" de ce samedi 11 février. A lire également en version numérique en cliquant ici