FC Nantes Rémy Riou : "C'est la première fois que je vis ça"

Capitaine du FC Nantes sous Michel Der Zakarian, René Girard et à l'arrivée de Sergio Conceiçao, Rémy Riou a perdu sa place de titulaire depuis six matches et le nul arraché à Bastia (2-2). C'était le 1er mars et, depuis, c'est Maxime Dupé qui lui a succédé dans le but.

Quand la question lui est posée de savoir comment il va, la réponse du portier de 29 ans est sans équivoque : "A votre avis ? C'est la première fois que je vis ça mais c'est le foot, c'est comme ça. Il y a de la concurrence, le coach fait ses choix... tout cela fait partie de la vie de groupe."

Celui qui est monté au front au plus fort de la tempête, quand le FC Nantes était 19e de Ligue 1 et que René Girard pliait bagages, vit forcément mal d'être relégué sur le banc aujourd'hui que les Canaris se sont remplumés. "Mais c'est la vie, c'est comme ça. J'ai assumé mon rôle et mes responsabilités, tout le monde le sait, les dirigeants aussi. Je peux me regarder dans un miroir..."

S'il avoue "avoir eu une discussion entre hommes" avec le coach, même s'il ne dévoilera pas la teneur de cet échange, il assure ne pas avoir tiré un trait sur le FC Nantes : "Il me reste un an de contrat et, dans mon esprit, rien n'est figé."

