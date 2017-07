FC Nantes Riou : « J’ai été banni sans aucune raison »

1

Après cinq saisons en jaune, le gardien, dernier rescapé de la remontée en L1, tourne la page. Sans rancœur. Même si…



Presse Océan : avant de signer à Alanyaspor, avez-vous demandé conseils à Olivier Veigneau (Kasimpasa) ?

Rémy Riou : « Je lui ai demandé comment ça se passait, comment était la vie. Car on a des informations inexactes. Il m’a rassuré. Moi, c’était surtout pour la sécurité de ma famille. Après, j’ai aussi eu Lamine Gassama que je connais. Il m’a dit que ça se passait très bien. »



Comment expliquer l’engouement des joueurs de L1 pour la Turquie ?

« C’est un pays très agréable où il fait bon vivre. Il y a un championnat compétitif et, en plus, financièrement, c’est très intéressant. Tu gagnes le double de ce que tu peux gagner en France avec un cadre de vie sympa et un pouvoir d’achat un peu plus élevé. »



Quel effet de quitter un club côtoyé durant 5 ans ?

« Ça fait toujours un petit pincement au cœur. J’ai vécu des belles choses au FC Nantes. C’est toujours difficile de quitter quelques personnes et un environnement. Mais la vie est comme ça. Elle est faite pour vivre beaucoup de choses. C’est sympa d’avoir de nouveaux challenges. »

