FC Nantes Romain Gaudin reste privé de stade

Interdit de stade depuis le début du mois d'avril, Romain Gaudin ne pourra pas assister à la fin de saison du FC Nantes. Le capo de la Brigade Loire, le célègre groupe de supporters des Canaris, avait saisi la justice via un référé de suspension et espérait du tribunal administratif de Nantes une suspension immédiate de l'arrêté préfectoral l'interdisant de suivre les matches du FC Nantes.

Sa demande a été rejetée ce mardi, le tribunal administratif arguant qu'il n'y avait pas d'urgence dans ce dossier.

Romain Gaudin et son avocat ont également déposé un recours en annulation. Ils contestent en effet la véracité des faits reprochés au supporter du FC Nantes : incitation à la haine et refus de se soumettre à une palpation au stade Marcel Saupin lors de la rencontre entre la réserve du FC Nantes et le Stade Rennais.