FC Nantes Sala, buteur le plus prolifique des Canaris depuis plus de 10 ans

0

En inscrivant 10 buts sur une saison de championnat -alors qu’il reste encore deux rencontres à disputer-, Emiliano Sala a réalisé un petit exploit.

Il y a bien longtemps qu’un attaquant du FC Nantes ne s’était pas montré aussi prolifique dans l’élite du football français. Il faut en effet remonter à la saison 2005-06 pour voir un Canari inscrire 10 buts la même année en Ligue 1, et chercher bien plus loin, en 2003-04, pour voir une légende des Canaris, Viorel Moldovan, faire mieux.

« Au niveau personnel c’est une de mes meilleures saisons, confirme l’attaquant argentin, mais je ne veux pas m’arrêter là. Il reste deux matches et j’ai l’ambition de marquer encore. Je ne me fixe pas de limite, je n’ai pas de challenge personnel sinon celui d’inscrire le plus de buts possible. »

Plus d'informations dans "Presse Océan" de ce samedi 13 mai. A lire également en version numérique en cliquant ici