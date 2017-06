0

Approché par le FC Nantes, Salvatore Sirigu ne viendra pas sur les bords de l’Erdre. La tendance des derniers jours s’est confirmée ce mardi, le gardien libéré par le Paris SG s’est engagé avec le Torino, en Serie A.

Le club italien a officialisé la nouvelle sur son site internet, avec ces mots du portier de 30 ans : « Je suis très heureux. J’ai choisi le Torino car ils me voulaient fortement. Le club et le président m’ont fait me sentir important et je les en remercie. »

Retrouvez toute l'actualité du FC Nantes dans votre journal Presse Océan. A lire également en version numérique en cliquant ici