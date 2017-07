FC Nantes Samuel Moutoussamy, les promesses de l'aube

0

Arrivé il y a un an en provenance de Lyon, le jeune (20 ans) milieu de terrain Samuel Moutoussamy a participé, à Annecy, à son premier stage avec le groupe professionnel du FC Nantes.

Il a joué une demi-heure face au Servette de Genève (2-0), mercredi dernier, et il en avait fait autant lors de la première rencontre de préparation face à Lausanne (2-2). " Ce sont mes premiers matches en tant que joueur professionnel, je découvre l’intensité et surtout les contacts physiques beaucoup plus durs qu'en CFA. Le stage était difficile, c’était intensif et fatigant mais c’est très important pour préparer la saison à venir », explique l'ex-Lyonnais.

