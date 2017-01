FC Nantes Sergio Conceição dissipe tout malentendu avec l'entraîneur de Blois

0

L'incendié créé par "l'affaire de la vidéo" entre le Blois Foot 41 et le FC Nantes a été rapidement éteint. Explications : à quelques heures du match des 32es de finale de Coupe de France face au FC Nantes, Patrice Monteilh, l'entraîneur du Blois Foot 41 (CFA2) avait regretté dans les colonnes de L'Equipe que son homologue nantais Sergio Conceição ne lui fournisse pas la vidéo du match de CFA 2 entre Blois et Quevilly Rouen, programmé le 17 décembre. " Nous filmons tous nos matches, nous aussi. Malheureusement, nous avons eu un problème technique ", avait expliqué Monteilh au quotidien sportif.

Conceição a été surpris par la sortie médatique du coach blésois. Et pour cause ! " On ne m'a rien demandé. C'est une personne du club qui a pris l'initiative de dire non ", justifie le technicien portugais, qui s'est empressé d'appeler Patrice Monteilh pour dissiper tout malentendu, samedi matin, à quelques heures du rendez-vous entre les deux clubs. Il n'y a plus de malaise. " On a tout clarifié. C'était important car nous faisons le même travail ".

La démarche a été appréciée par Patrice Monteilh : "Cela m'a agréablement surpris. Il a été très correct et avant, pendant et après le match, il y a eu beaucoup de respect entre nos deux staffs". L'ancien pro de Lyon et du Havre espère même que les relations perdureront au-delà du match de coupe qui a vu les Canaris s'imposer (1-2) dans un stade des Allées à guichets fermés (5 787 personnes officiellement recensées). " J'espère garder le contact avec Sergio Conceição et aller voir des matches à Nantes car c'est toujours intéressant quand on est entraîneur ", souligne Monteilh.