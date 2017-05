FC Nantes Sergio Conceiçao explique pourquoi il reste

0

Après l'annonce samedi soir de la prolongation de contrat de Sergio Conceiçao au FC Nantes, l'entraîneur portugais est revenu sur cette annonce :

"Je connaissais l'envie de la direction de prolonger mon contrat. Je suis allé passer deux jours à Paris pour parler au président mais c'était quasiment fait. Ce n'était pas difficile."

Ce qui l'a convaincu : "L'ambition du club, le projet que le président m'a proposé, l'équipe... Je me sens très bien ici et un contrat de trois ans, c'est bien pour moi. Après, avoir de l'ambition c'est bien mais ce n'est pas forcément facile. L'année prochaine il faudra déjà consolider ce que nous avons fait cette année et travailler dans la continuité."



Concernant le recrutement pour la saison prochaine, Sergio Conceiçao assure qu'"il n'y a pas besoin de changer beaucoup. Il ne faut pas un grand nombre de renforts, mais des joueurs qui peuvent faire la différence."



