FC Nantes Sergio Conceiçao : "Je n'ai rien fait de grave"

Un mois tout pile après son départ (il a été officialisé le 6 juin) et sa lettre d'adieu aux supporters du FC Nantes, Sergio Conceiçao s'est exprimé dans la revue officielle du FC Porto, Dragoes, repris par L'Equipe.

Le technicien portugais se défend d'avoir trahi la direction, les joueurs et les supporters nantais. A l'inverse, il reproche à Waldemar de ne pas avoir respecté sa parole :

"Avant de prolonger avec Nantes, le président m'avait tapé dans la main et m'avait dit que si un grand club me contactait, il ne me mettrait pas de bâton dans les roues. Quand j'ai su que le FC Porto s'intéressait à moi, j'étais le lendemain matin à Nantes pour le dire en face à face au président. La plupart des gens ne connaissaient pas cet accord verbal qui, pour moi, vaut autant ou plus qu'une clause ou un contrat signé. Or, il n'a pas été respecté et on a essayé de compliquer au maximum mon départ. Ce divorce a été difficile pour tout le monde. Pour le club, pour les supporters et pour moi. Mais c'est la vie. J'ai prolongé mon contrat et un mois plus tard un club comme le FC Porto s'est présenté. Pourquoi je n'aurais pas pu partir ? Je n'ai rien fait de grave, je n'ai trompé personne, j'ai été franc et correct avec les gens."

On pourra philosopher encore une fois sur la morale de sa démarche, le timing (partir après un mois ce n'est pas pareil qu'après une saison), se demander si le FC Porto est "un grand club"... ou encore se demander pourquoi cette explication n'est pas la même que celle donnée aux supporters dans sa lettre ouverte : dans celle-ci, il avait justifié son départ en raison de l'état de santé de son épouse...

