FC Nantes Sergio Conceiçao : "Je ne critique pas la Ligue 1"

Après la défaite à Nancy, dimanche, Sergio Conceiçao avait déclaré : « On tombe contre des équipes au jeu direct, fait de longs ballons. Pour moi, ce n’est pas du foot. Mais je vois qu’ici, en France, c’est une stratégie. »

Une saillie qui a suscité un début de polémique dans le milieu du ballon rond, certains reprochant au technicien portugais de dénigrer le championnat de France.

« Je ne critique pas la Ligue 1, a précisé le Lusitanien ce mardi. Je sais que je ne parle pas bien français mais j’ai l’impression que mes propos ont été mal compris. Je ne veux pas dire qu’en France on ne joue pas bien. Au niveau individuel et collectif il y a beaucoup de qualité ici et je suis ravi de l’opportunité qui m’a été donnée de venir en France. Je souhaitais seulement dire que le jeu direct est important chez certaines équipes, et c’est aussi une façon de gagner. Après ce n’est pas ma vision du foot romantique comme le pratique Barcelone… »

