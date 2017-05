FC Nantes Conceição : "Nous avons atteint notre objectif "

iffic

Objectif largement atteint!!de plus le FCN a terminé premier des clubs de l'ouest et devant l'Asse!ce qui n'a pas du arriver depuis longtemps!!7 eme la meilleure place depuis longtemps et enfin le FCN a retrouvé un fond de jeu et une certaine efficacité offensive!bref bilan plus que positif ,surtout compte tenu d'un effectif de départ assez limité en qualité et qui le reste en quantité!!enfin economiquement le FCN termine 7 eme avec le 10/11 eme budget ce qui traduit pour une fois une bonne gestion !ce qui n'était pas toujours le cas!!