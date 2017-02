FC Nantes Sergio Conceiçao se lance sur Twitter et annonce qu'il reste à Nantes

0

Sergio Conceiçao était resté silencieux depuis dimanche et l'annonce d'un intérêt du Leicester City pour en faire son nouveau coach (plus d'informations en cliquant ici, avec notamment la réaction de Waldemar Kita à cette rumeur).

Pour mettre fin à cette rumeur, l'entraîneur du FC Nantes a choisi une voie originiale. Il s'est inscrit sur Twitter ! Sur son compte @CoachConceicao, il a publié deux tweets lundi soir, un en français et l'autre en portugais, où il écrit : "Bienvenue sur mon compte Twitter. @FCNantes ici c'est chez moi ! #JeReste #AllezFCNantes"

Adepte de l'éfficacité, le Portugais n'a eu besoin que de 140 caractères pour clarifier la situation et soulager les supporters nantais... jusqu'à nouvel ordre.

Ces derniers, en tout cas, apprécieront le choix de sa photo de bannière, composé d'écharpes tendues en tribune.

Enfin, dernier détail amusant, dans le petit descriptif sous son nom et la preuve de son compte officiel (plusieurs comptes parodiques sévissent déjà sur le réseau), le mot-clé #WorkHardSmileLater : travaille dur et sourit plus tard... C'est aussi cela, la méthode Conceiçao !