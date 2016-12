FC Nantes Sergio Conceição : "Une victoire importante"

1

Sergio Conceição, l'entraîneur du FC Nantes, ne boudait pas son plaisir après le succès (1-0) face à Montpellier, qui permet à son équipe de remonter à la 17e place et de sortir de la zone rouge avant la trêve.

"C'est une victoire importante. Je pense qu'elle n'est pas juste.... Sincèrement, je pense qu'un match nul aurait été plus juste, mais on a gagné avec la bonne mentalité. Ce n'est pas facile de jouer trois matches en neuf jours, parce qu'on a changé la manière de jouer de l'équipe et défensivement, l'équipe doit faire un travail important. J'ai senti qu'avec le ballon et sans le ballon, on n'a pas utilisé assez la profondeur. On a joué beaucoup dans les pieds. Mais l'important c'est que l'état d'esprit du jeu était magnifique, j'étais content de ça. Je ne suis pas content à 100%. Je suis content de gagner trois points mais on peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'au niveau qualitatif, c'était le moins bon des trois matches, au niveau technique, au niveau des occasions... Mais il y a des matches comme ça. C'est aussi le deuxième match où on ne prend pas de but, et ça veut dire quelque chose, même si on n'était pas eu top défensivement".

