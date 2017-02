FC Nantes Stepinski : "Nous allons gagner à Metz"

0

Buteur face à Marseille (3-2) dimanche dernier, Mariusz Stepinski espère enchainer ce samedi à Metz. Equipe qui avait étrillé les Canaris au match aller à la Beaujoire (3-0). "C'était mon premier match avec Nantes, se souvient, amer, le jeune attaquant polonais. On avait mal joué. C'est le passé. Le plus important, c'est demain. Je crois que nous allons gagner. Peut-être 3-0 !" Et si celui qui a affronté Préjuce Nakoulma dans le championnat de Pologne disait vrai ?

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Mariusz Stepinski dans le quotidien Presse Océan du vendredi 17 février