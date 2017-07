FC Nantes Tatarusanu et Pallois attendus

0

Après le défenseur nigérian Chidozie Awaziem et l'attaquant belge Joris Kayembe, gravement blessé et d'ores et déjà absent plusieurs mois, le FC Nantes devrait enregistrer deux renforts supplémentaires d'ici la fin de la semaine. Annoncées depuis plusieurs jours, les arrivées du défenseur central des Girondins de Bordeaux Nicolas Pallois (29 ans), et du gardien international roumain de la Fiorentina, Ciprian Tatarusanu (31 ans), sont désormais imminentes.

Plus d'informations dans le quotidien Presse Océan du mercredi 26 juillet.