FC Nantes Thomasson avant Angers : "Il faut faire attention"

0

Buteur en coupe de la Ligue face au SCO (25 oct.), le Savoyard se méfie du voisin angevin, actuellement en pleine forme.

Presse Océan : vous avez bien travaillé ces deux dernières semaines ?

Adrien Thomasson : « C’était un peu différent d’une semaine classique. Mais on a bien travaillé malgré tout. On a fait de grosses séances, surtout la semaine dernière. On a pu voir à l'oeuvre quelques jeunes joueurs qu’on n’a pas l’habitude de voir avec nous. C’est bien. Ça change. »

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Adrien Thomasson dans le quotidien Presse Océan du samedi 1er Avril