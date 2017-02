FC Nantes Thomasson : "J'ai eu des moments difficiles"

0

Entre blessure et suspension, Adrien Thomasson a connu une première partie de championnat compliquée. Du coup, le Savoyard, excellent face à Marseille dimanche soir (3-2), a savouré à sa juste valeur cette brillante prestation. "Le but, c'est une belle sensation. Surtout que ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué. Mais une saison, c'est long. C'est ce que je me suis dit quand j'ai eu des moments difficiles. Ce n'était pas évident. J'ai continué à travailler."

