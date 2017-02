FC Nantes Trois incertitudes avant la réception de Nancy, dimanche

0

Le FC Nantes accueillera Nancy, le dimanche 5 février (17 h) au stade de la Beaujoire, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Sergio Conceição est confronté à plusieurs incertitudes avant cette rencontre. Victime d'une béquille à Rennes, le défenseur central Koffi Djidji n'est pas assuré de pouvoir tenir sa place. En cas de forfait, il serait très vraisemblablement remplacé par Oswaldo Vizcarrondo. Yacine Bammou et Jules Iloki sont aussi touchés, mais le coach portugais du FCN n'a pas donné de précision sur un éventuel forfait. Un retour est envisagé : celui du gardien et capitaine Rémy Riou, qui n'a plus joué depuis le déplacement victorieux à Angers le 16 décembre dernier. Enfin, le milieu portugais Sergio Oliveira, transfuge de Porto; recruté lors des dernières heures du mercato, devrait figurer dans le groupe nantais.