FC Nantes Twitter s'enflamme déjà pour le match face à l'OGC Nice de samedi

Le FC Nantes accueille l'OGC Nice ce samedi à 17 heures à la Beaujoire. Cette rencontre, comptant pour la 30e journée de Ligue 1, s'annonce comme un véritable défi pour les Canaris et surtout un beau match de gala.

Les Aiglons sont en effet 3e du championnat, à la lutte pour le titre avec Monaco et le PSG. Les Nantais n'ont pas non plus oublié le match aller, où ils avaient été giflés 4-1. Mais c'était à une autre époque, avant Sergio Conceiçao et avant une place dans le Top 10.

Cette rencontre s'annonce donc particulièrement alléchante et vous êtes déjà nombreux à la commenter sur les réseaux sociaux.

