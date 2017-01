FC Nantes Un hymne rap pour soutenir le club : "c'est les Canaris" (VIDÉO)

Un rappeur amateur nantais dénommé Oblackchild a créé un clip pour soutenir le FC Nantes. Sa vidéo, portée par le "jaune et vert", connait son petit succès sur le web. Entretien.

"Quand j'ai fait ce morceau, on était 19e du championnat. On m'a souvent chambré parce que je supportais des nuls...", se souvient le Nantais Mady Camara, alias Oblackchild. Mais c'est mon club de coeur. Je me souviens encore de la Ligue 2 et pour moi, c'était inconcevable d'y rester. Donc j'ai voulu appeler au soutien avec ma musique..."

Et c'est ainsi que ce maçon nantais, qui fait de la musique en amateur depuis 10 ans (et qui rêverait d'en vivre) a décidé de publier le clip "c'est les canaris" sur sa chaîne Youtube : "Nantais, je soutiens les jaunes et vert, ensemble, nous serons plus fort..." écrit-il en guise de présentation. Il rappelle :"L'objectif premier, c'était de supporter, les joueurs doivent savoir qu'ils ont mon soutien inconditionnel !"

Des amis de Mady ont joué le jeu ainsi que de jeunes supporters devant le stade. C'était un soir de match, face à Montpellier, et c'était dans la boite... :

"C'est les canaris,

Jaune et vert, jaune et vert Nous les canaris,

Jaune et vert, Jaune et vert Canaris, c'est pas quataris,

Nous on ne touche pas des millions

Mais on a le talent caché,

Talent caché, talent caché..."

Des paroles simples, sans rime riche mais portées par un enthousiasme qui compte zéro faille : "Pour moi, malgré les "on dit", je pense qu'on peut finir dans les cinq ou six premiers. Le coach a du charisme, on a les joueurs qu'il faut. S'il y a en plus une forte mobilisation du public, il y a moyen qu'on se rapproche du sommet !"

L'été dernier, déjà, Oblackchild avait créé un clip parlant du ballon rond, dans un style très ressemblant : "Bleu blanc, rouge, Euro 2016, on va tout gérer, on va tout taffer/Bleu blanc rouge héros 2016, on va tout gérer, on va remettre ça" en hommage à Giroud et sa clique.

Le football a trouvé un rappeur pour défendre sa cause.