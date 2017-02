FC Nantes Un jeune attaquant des U19 dans le groupe à Bastia

1

L'équipe du FC Nantes (14e) s'est envolée mardi soir pour la Corse, afin d'y disputer la 24e journée de championnat face au SC Bastia, actuel 19e de Ligue 1.

Pour cette rencontre importante pour les Canaris, qui comptent seulement trois points d'avance sur le 18e Angers, Sergio Conceiçao a convoqué 19 joueurs... dont une surprise !

Pour pallier l'absence de Yacine Bammou, forfait, le technicien portugais a fait appel au jeune attaquant des U19 Nationaux, Randal Kolo Muani (plus d'infos sur ce jeune joueur en cliquant ici). "On n'a pas beaucoup de solutions. On joue avec deux attaquants et on n'en a que deux valides", a expliqué en conférence de presse mardi, le technicien portugais.

Le groupe nantais :

Riou, Dupé - Diego Carlos, Djidji, Dubois, Kwateng, Lima, Moimbé, Vizcarrondo, Gillet, Kacaniklic, Oliveira, Pardo, Rongier, Thomasson, A. Touré, Kolo Muani, Sala, Stepinski.