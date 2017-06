FC Nantes Un match amical programmé contre Hull City

Alors que le FCN attend que tout le programme de sa préparation soit calé avant de communiquer la tenue de ses matches amicaux, le club anglais de Hull City a annoncé la tenue d’un match contre les Canaris.

Ce rendez-vous, synonyme du retour de Claudio Ranieri sur le sol britannique après son départ précipité de Leicester fin février, est programmé le mardi 25 juillet à 19 h 45, au stade Craven Cottage.

