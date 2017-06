FC Nantes Une belle offre pour Amine Harit ?

0

Alors que le marché des transferts ouvre officiellement demain vendredi, les rumeurs de transferts bruissent déjà de toutes parts. L'Equipe annonce ce jeudi que le club allemand de Shalke 04 serait prêt à faire une très belle offre au FC Nantes pour enrôler Amine Harit.

Révélation des Canaris cette saison, le talent du jeune international des moins de 20 ans suscite les convoitises et ce dernier a toujours affirmé se montrer très ambitieux pour sa carrière.

Le n°14 nantais possède un grand potentiel et aussi une des plus fortes valeurs marchandes de l'effectif nantais. Reste à savoir si le jeune joueur, actuellement en vacances, restera chez les Jaune et Vert pour s'aguerrir un peu plus (il n'a joué qu'une seule saison en professionnel) ou s'il cherchera à progresser ailleurs.

Par ailleurs, toujours selon L'Equipe, un autre club allemand, Hambourg, s'intéresserait à un autre international U20 du FC Nantes, le défenseur Enock Kwateng.