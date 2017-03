FC Nantes Valentin Rongier : le déclic qui a tout changé

0

Valentin Rongier réalise un début d’année 2017 remarquable avec le FC Nantes. Le milieu de terrain explique qu'une discussion avec le coach Sergio Conceiçao, avant la réception de Caen le 18 janvier, a provoqué un déclic :



« Il m’a dit que j’étais un joueur technique et, comme il prône le jeu, m’a dit qu’il aimait bien mon style. Mais il m’a aussi dit que cela n’était pas suffisant et qu’il fallait que je mette beaucoup plus d’intensité dans le jeu sans ballon. Je pense qu’il avait en tête de me faire jouer ce match et il voulait que je sois conscient que j’avais une chance à saisir et qu’elle ne se représenterait pas forcément. »

En joueur et homme intelligent, Valentin Rongier a saisi la main tendue et fait évoluer son jeu...

