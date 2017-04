FC Nantes Valentin Rongier ne veut pas s'arrêter en si bon chemin

0

Rayonnant depuis deux mois et encore une fois à Saint-Etienne, Valentin Rongier aspire à terminer la saison le plus haut possible.

Presse Océan : quel sentiment prédomine ce nul décroché à Saint-Etienne ?

Valentin Rongier : « C’est un bon résultat. Après, il y a des regrets. Je ne remets pas la faute sur l’arbitre mais une situation peut nous faire profiter d’un penalty. Ça devient récurrent. C’est un peu frustrant. On est sur une très bonne dynamique. Il faut continuer. Preuve qu’on est capable d’accrocher les équipes qui sont devant nous. C’est encourageant. »

Depuis deux mois, vous enchaînez les prestations de haute volée…

« Ça, c’est vous qui le dites. Je suis conscient que le coach a confiance en moi. J’essaye de travailler tous les jours, de ne surtout pas me relâcher car sinon je vais perdre ma place. Mon but : jouer simple, vers l’avant et anticiper. »

