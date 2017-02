FC Nantes Vendredi, les Nantais devront se méfier d'un ancien Canari

0

Formé à Nantes, Loïs Diony sera de retour à la Beaujoire, vendredi (coup d'envoi à 19h), sous le maillot de Dijon où il s’est révélé.

Depuis le début de la saison, il est le meilleur buteur du club bourguignon avec huit réalisations et six passes décisives. Pour sa première saison en Ligue 1, à 24 ans, Loïs Diony fait partie des révélations du championnat et des hommes forts d’Olivier Dall’Oglio.

A Nantes, Diony n’a jamais vraiment eu sa chance en équipe première, mais il a depuis montré qu’il avait le talent pour briller en Ligue 1...

