FC Nantes Vizcarrondo : "Personne ne m'a demandé de partir"

En conférence de presse hier, Oswaldo Vizcarrondo a évoqué le déplacement à Bastia, bien sûr, mais aussi sa situation personnelle délicate, notamment son statut de remplaçant et les rumeurs de départ en janvier :

« Personnellement j’ai passé un mercato très tranquille. J’ai lu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Je vais vous dire ma vérité, personne ne m’a demandé de partir et, je l’ai dit plusieurs fois, je suis très bien à Nantes et je veux respecter mon contrat. Je pense qu’ici on est content de moi, même si on ne peut pas faire l’unanimité. J’ai en tout cas été touché de recevoir de nombreux messages de soutien de la part des supporters sur les réseaux sociaux. Après, être sur le banc c’est difficile car je vis les matches à fond. C’est le choix du coach, je le respecte mais je veux démontrer chaque jour que je suis prêt à jouer et j’espère que j’en aurai bientôt la possibilité. »

