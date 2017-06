FC Nantes Vizcarrondo reste marqué par ses 4 saisons en jaune

0

Canari depuis 2013, le défenseur vénézuélien, désormais à Troyes, gardera un souvenir à vie des Canaris. Impressions.

Quelles images garderez-vous de ces 4 ans au FCN ?

Oswaldo Vizcarrondo : « Avec Nantes, j’ai accompli un rêve devenu une réalité : jouer au football dans l’un des championnats les plus prestigieux du monde. C’est une expérience très positive et inoubliable. J’ai trouvé des gens magnifiques à l’intérieur du club, des coéquipiers exceptionnels. Tout le monde m’a accueilli chaleureusement. Grâce à cela, mon estime a grandi par rapport au club et à la ville. »



Votre meilleur souvenir ?

« Notre victoire (3-1) à Rennes en 2013. C’était mon premier derby. L’ambiance de nos supporters fut magnifique. »



Et le plus mauvais ?

« Le dernier match à la Beaujoire cette saison. À ce moment-là, je savais que c’était mes adieux dans un stade où j’ai vécu de bons moments. »



Vous êtes déçu de ne pas avoir beaucoup joué avec Conceição…

« Je ne suis pas déçu parce que j’ai tout essayé en faisant de gros efforts pour jouer. Je n’ai rien à dire par rapport au coach. Les récents événements confirment tout ce qu’on savait à l’intérieur sur lui…»



Si vous aviez un mot à adresser aux supporters ?

« Chapeau ! »



Pourquoi Troyes ?

« C’est un beau défi. Ils sont sur la même position que celle du FCN à mon arrivée en France. Ils viennent de monter en L1. J’espère apporter mon parcours et mon envie à cette équipe pour arriver à l’objectif principal qui est de rester parmi l’élite.»

Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans les colonnes de Presse Océan ce vendredi 30 juin.