FC Nantes Waldemar Kita aimerait bien faire revenir Jordan Veretout

Transféré par le FC Nantes à Aston Villa pour plus de 10 millions d'euros durant l'été 2015, Jordan Veretout (24 ans) va-t-il retrouver son club formateur dans quelques semaines ? Prêté cette saison à Saint-Etienne par le club anglais à qui il est sous contrat jusqu'en 2020, le natif de Belligné a réalisé une très bonne saison 2016-2017. Et Waldemar Kita ne cache pas depuis quelque temps qu'il aimerait bien récupérer le milieu de terrain comme il l'a encore laissé entendre au quotidien L'Equipe ce samedi. Reste à convaincre Sergio Conceição, le joueur lui-même et, surtout, à trouver un arrangement financier avec Aston Villa sous la forme d'un transfert définitif ou d'un prêt si les deux premières conditions sont réunies.