FC Nantes Waldemar Kita " Avec Sergio (Conceicão), on est comme deux amoureux "

Dans un long entretien accordé ce samedi 18 février au quotidien L'Equipe, Waldemar Kita, à la tête du FC Nantes depuis dix ans, reconnaît des erreurs tout en estimant que son investissement - une bonne centaine de millions au total depuis son arrivée - n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et s'il exprime parfois un peu de lassitude au regard des résultats, le propriétaire franco-polonais ne se voit pas partir comme ça du jour au lendemain. " Si je me retire, et cela ne se fait pas comme ça vis-à-vis des employés, de la mairie, de la Ligue, tout tombe ! déclare-t-il. Le club coule en CFA et j'ai des responsabilités ".

Le patron des Canaris évoque aussi sa relation avec Sergio Conceicão, l''entraîneur portugais en poste depuis décembre : " Avec Sergio, on est comme deux amoureux, on est en couple (...) La différence, c'st que, dans un couple, cela s'arrange au lit. Entre nous, ce ne sera pas possible (rires) "