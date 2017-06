FC Nantes Waldemar Kita : « J’ai perdu 10 ans ici… »

0

Très en forme, taquin, le président, durant une bonne demi-heure, a évoqué différents sujets. Intéressant.

Conceição : « Il a trahi »



« Il a quand même révolutionné la chose. Des nouvelles ? Je ne risque pas d’en avoir (rires). Je trouve ça dommage car on s’entendait bien. Si cela a été bien géré ? C’était une mission impossible. Quand il me dit que lorsqu’il va revenir, il va foutre le bordel (sic) au club, je le crois parce qu’il a quand même hypnotisé certains joueurs ! Il fallait leur remettre le cerveau à l’endroit. Il a trahi la confiance de tout le monde. »



Ranieri : « Ça fait plaisir »



« On ne va pas dire que l’on jouit de tout ça mais presque. Ça fait plaisir. La qualité, ça se paie. Maintenant, ce n’est pas parce qu’il a eu de bons résultats par le passé que l’histoire va recommencer ici. Je suis conscient qu’il faut lui donner des moyens pour réussir. Quand je l’ai vu pour la 1re fois, je lui ai demandé comment il voyait les choses. Il m’a répondu : « Je veux gagner, gagner, gagner ! ». Ça m’a fait quelque chose. »

+ lire : FC Nantes Claudio Ranieri fait sa première entrée à la Beaujoire (Replay)





Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse de Waldémar Kita dans vos éditions de Presse Océan du mardi 27 juin