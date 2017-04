FC Nantes Youssouf Sabaly va retrouver les Canaris : "Un moment particulier"

0

Canari la saison dernière, Youssouf Sabaly (24 ans), désormais à Bordeaux, s'apprête à retrouver la Beaujoire le dimanche 16 avril (15h) dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. "Ca me fait très plaisir, admet le latéral girondin, qui aura de la famille et des amis en tribune. C'est toujours un bon moment que de revenir dans un club que l'on a connu. Un moment particulier." L'ex-Nantais ne s'attend pas à une partie de plaisir. "Ce sera très difficile. Actuellement, Nantes est en pleine bourre. On s'attend à un match hyper compliqué."

Retrouvez l'interview de Youssouf Sabaly dans le quotidien Presse Océan du vendredi 14 avril