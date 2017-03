FC Nantes Sergio Conceição après Bastia : "C'est bon signe d'être revenu"

0

En supériorité numérique pendant plus de 80 minutes, le FC Nantes a finalement dû se contenter d'un score de parité (2-2), ce mercredi soir à Bastia, en match en retard de la 24e journée de Ligue 1. Menés 2-0 à un peu plus de dix minutes de la fin, les Canaris sont finalement parvenus à égaliser (2-2) grâce à Diego Carlos après la réduction du score signée Emiliano Sala. Les voilà à la 11e place du classement. "2-0 pour Bastia à dix minutes de la fin alors qu'on contrôle tout le match, ce n'était pas mérité, analysait après coup Sergio Conceição, l'entraîneur du FC Nantes. On a pris un point et c'est mérité. C'est parfois compliqué de jouer contre une équipe en infériorité numérique, car le bloc est plus bas, il y a moins d'espaces. Le vent a rendu le match très difficile également, pour Bastia comme pour nous. C'est un bon point, avec un bon esprit. C'est bon signe d'être revenu au score. C'était un match difficile et bizarre".

