Festival Dans la peau d'un détective à Mauves en Noir

0

Maël Penicaud propose aux visiteurs du festival du polar de Mauves en Noir se glisser dans la peau d'un enquêteur ce week-end.

Pendant une heure et demi, les six participants vont quitter Mauves-sur-Loire pour se transporter en pensée sur une scène de crime au Japon, pays mis à l'honneur par le festival.

« Chaque participant se verra attribuer un personnage avec photo et ses caractéristiques explique Maël Penicaud. Je leur présente le crime qui vient d'être commis et leur donne quelques indices... À eux de résoudre l'énigme, en interrogeant les témoins, en inspectant la scène de crime... Je répondrai à toutes les questions qu'ils vont me poser. »

Si Maël a établit les grandes lignes du scénario, aucune partie ne se déroule de la même façon : « Ce n'est jamais la même fin non plus ! Personne ne prend le même chemin dans son enquête, chaque joueur a des idées différentes et choisit de creuser des indices différents que j'avais donné au départ. C'est vraiment un jeu qui laisse libre cours à l'imagination des participants, il n'y pas d'accessoires. Tout est imaginé. »

Le festival Mauves en Noir donne aussi la possibilité de rencontrer de nombreux auteurs de polars parmi lesquels figurent Jean-Hugues Oppel, Jean-Bernard Pouy, Marin Ledun, Elena Piacentini, Todd Robinson... Des tables rondes avec les auteurs, une exposition photos, une foire aux livres d'occasion, des jeux d'écriture de Haïkus seront proposés tout le week-end par le festival.

Retrouvez plus d'infos dans Presse Océan samedi 8 avril