Festival Dernière soirée d'Eurofonik à Stereolux avec Spontus

Le festival des musiques traditionnelles européennes Eurofonik se termine ce samedi en point d'orgue avec une grande soirée à Stereolux. La salle Maxi sera dédiée à la danse avec Spontus et Manu Sabaté, la Machine et Stetijenn.

Dans la salle micro, la jeune chanteuse et violoniste Maarja Nuut (photo) et le groupe irlandais Moxie, qui fait sa première date en France. Un concert final de Luca Bassanese et Tarantella Circu Orchestar réunira les spectateurs dans la salle Maxi à partir de 0 h 25.

Festival Eurofonik, samedi 11 mars de 20 h 30 à 2 h à Stereolux, 4 Boulevard Léon Bureau à Nantes. De 12 à 22 €. Infos et réservations sur www.eurofonik.fr / tél. 02 40 02 35 16.