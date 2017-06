Festival Des trams-trains nocturnes pour la Nuit de l'Erdre

0

Dans un peu plus d'une semaine, dans la commune de Nort-sur-Erdre, se tiendra la Nuit de l'Erdre. Une commune qui accueille ce festival depuis 2006, dans l’enceinte du parc du Port Mulon.

Afin de pouvoir rentrer en toute sécurité, les nuits du vendredi 30 juin et du samedi 1er juillet, la Région Pays de la Loire et SNCF ont décidé de mettre en circulation des trams-trains supplémentaires entre les villes de Nort-sur-Erdre et Nantes. Situé à seulement 20 minutes à pied de la gare, le site du festival est facilement accessible pour les voyageurs.

Trois trams-trains suplémentaires et uen formule de groupe

Pour permettre aux spectateurs de profiter jusqu’au bout des concerts, 3 trams-trains circuleront exceptionnellement les nuits de vendredi soir et samedi soir entre Nort-sur-Erdre et Nantes, et s’arrêteront dans chacune des gares de la ligne. Les spectateurs auront ainsi la possibilité de rentrer chez eux en toute sérénité.

De plus, la "Promo Groupes" (forfait à 20€ la journée) sera disponible et pourra être utilisée par 1 à 5 personnes – soit seulement 4€ par personne. Cette promotion est valable jusqu’au lendemain 04h00 (valable donc aussi bien à l’aller qu’au retour). Tout autre titre en cours de validité et composté (abonnement Pratik, billet TIVA, plein tarif,etc.) sera bien entendu valable à bord de ces trams-trains supplémentaires.